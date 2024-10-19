【MLB】メッツ ー ドジャース（日本時間19日・ニューヨーク）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われるメッツとのリーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）第5戦に「1番・指名打者」で先発出場する。ポストシーズン4号本塁打は飛び出すか。右足首痛で欠場したフレディ・フリーマン内野手は「4番・一塁」で先発復帰する。前日17日（同18日）の第4戦では初回にポストシーズン3号先頭打者弾を放った。このポスト