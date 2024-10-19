◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズメッツ―ドジャース（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１８日（日本時間１９日）、４戦先勝のリーグ優勝決定シリーズ第５戦、敵地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。敵地で連勝を飾り、現在３勝１敗。勝てばワールドシリーズ（ＷＳ）進出が決まる大一番で、日本人選手では初のポストシーズン（ＰＳ）３戦連発の