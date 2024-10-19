NY株式18日（NY時間12:15）（日本時間01:15） ダウ平均43209.79（-29.26-0.07%） ナスダック18460.04（+86.43+0.47%） CME日経平均先物39180（大証終比：+170+0.43%） 欧州株式18日GMT16:15 英FT100 8358.25（-26.88-0.32%） 独DAX 19657.37（+73.98+0.38%） 仏CAC40 7613.05（+29.32+0.39%） 米国債利回り 2年債 3.965（-0.007） 10年債4.073（-0.018） 30年債4.370