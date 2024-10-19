◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース10−2メッツ （2024年10月17日ニューヨーク）ドジャース・マンシーが7回に中前打を放ち、14日のリーグ優勝決定シリーズ第2戦からPS12打席連続出塁を記録。同一年では最多で、77、78年にまたがって記録したレジー・ジャクソン（ヤンキース）に並んだ。期間中は2本塁打を含む4安打、8四球と絶好調の左打者は「出塁は最も大切にしていること」と胸を張る。大谷の後ろを打つ2番