日本を代表する化粧品メーカーを支える、五感のプロフェッショナル。これまでメディア未公開だったその現場を初めて取材しました。神奈川・横浜市みなとみらいにある資生堂の研究開発施設には“ある力”で資生堂の品質を支えている森下薫研究員がいます。森下さんの案内で、メディア未公開エリアに初潜入しました。資生堂 官能パネラー・調香師森下薫研究員：（Q.普段はどんなお仕事を？）私「官能パネラー」をやっておりまして