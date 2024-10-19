2024年11月27日(水)にリリースされる、悠木碧と竹達彩奈からなるユニット・petit milady（プチミレディ）の10+1周年記念ミニアルバム『petit milady ANNIVERSARY MINI ALBUM ～Bonsoir～』のジャケット写真が公開された。 『petit milady ANNIVERSARY MINI ALBUM ～Bonsoir～』通常盤 プチミレの二人の魅力が詰まったこのジャケット写真は、すでに公開されているアーティスト写真と同様の