千葉・市川市の住宅で現金や車が奪われ、住人の女性が連れ去られた事件で、警察は女性の家に侵入して暴行を加え、車などを奪った疑いで21歳の男を逮捕しました。自称・内装業の高梨謙吾容疑者（21）は17日未明、市川市柏井町の住宅に侵入し、住人の50代の女性に「金はどこだ、殺すぞ」と脅して暴行を加えてけがをさせたうえ、軽乗用車1台などを奪った疑いが持たれています。犯行時間は17日午前1時過ぎから午前3時前までとみられ、