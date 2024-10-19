リアム・ペインの訃報で世界がショックを受ける中、オアシスのリアム・ギャラガーが「命の大切さ」について、あらためてファンに訴えた。ギャラガーは、元ワン・ダイレクションのペインが10月16日、アルゼンチン内のホテルのバルコニーから転落し、31歳の若さで死亡したニュースを受け、「とても悲しい」と胸中を明かした。ギャラガーはソロ曲「ワンス」の歌詞を引用してTwitter（X）にこう綴る。「若者よ、人生は大切。1度しか生