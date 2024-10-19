◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦メッツ２―１０ドジャース（１７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１７日（日本時間１８日）、ポストシーズン（ＰＳ）で日本選手初の先頭打者本塁打を放ち、ワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手をかけた。４戦先勝のリーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）第４戦、敵地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で出場。無走者時に打てない“呪