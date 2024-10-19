【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） ver. A.N.I.M.E.】 10月19日 発売 価格：9,350円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） ver. A.N.I.M.E.」を10月19日に発売する。価格は9,350円。 本商品は、アニメ「機動戦士Zガンダム」より、ティターンズから奪取