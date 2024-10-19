NY株式18日（NY時間11:01）（日本時間00:01） ダウ平均43152.21（-86.84-0.20%） ナスダック18474.21（+100.60+0.55%） CME日経平均先物39270（大証終比：+260+0.66%） 欧州株式18日GMT15:01 英FT100 8343.81（-41.32-0.49%） 独DAX 19665.49（+82.10+0.42%） 仏CAC40 7613.60（+29.87+0.39%） 米国債利回り 2年債 3.955（-0.017） 10年債4.067（-0.024） 30年債4.369