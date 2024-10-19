NY株式18日（NY時間11:25）（日本時間00:25） ダウ平均43161.94（-77.11-0.18%） ナスダック18493.68（+120.07+0.65%） CME日経平均先物39205（大証終比：+195+0.50%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落の一方、ナスダックは堅調に推移している。ネットフリックス＜NFLX＞が決算を受けて上昇しているほか、アップル＜AAPL＞が９月に発売したアイフォーン１６の中国での販売が好調とのニュ&