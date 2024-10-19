■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6696) トラースＯＰ 東証グロース (5411) ＪＦＥ 東証プライム (8725) ＭＳ＆ＡＤ 東証プライム (7181) かんぽ生命 東証プライム (3765) ガンホー 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5381) Ｍｉｐｏｘ 東証スタンダード (7616) コロワイド 東証プ