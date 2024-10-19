【いつでもいっしょ とことこピッグ】 メーカー：京商エッグ 発売中(9月20日発売) 価格：6,578円 全長：約200mm 重量：約385g 稼働時間：約40分(充電約180分) ※送信機用に単4電池2本使用 京商のトイブランド・京商エッグが発売した「