【HG 1/144 ガンダムバーンレプオス】 7月18日発送（1次予約分） 価格：4,180円 プレミアムバンダイ販売商品 コミックとガンプラの連動企画「新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT」より、メカデザイナー阿久津潤一氏がデザインのリファインを手がけた「ガンダムバーンレプオス」が「HG」シリ&#1