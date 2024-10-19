【Amazonプライム感謝祭】 開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分 Amazonにて開催されているプライム会員限定セール「プライム感謝祭」の対象商品にスクウェア・エニックスのフィギュアが追加された。開催期間は10月20日23時59分まで。 今回のセールでは、「KINGDOM HEARTS III プレイアーツ改 リク DX版」と「NieR:Automata A2(ヨルハA型二号) DX