【Amazonプライム感謝祭】 開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分 Amazonにて開催されているプライム会員限定セール「プライム感謝祭」の対象商品にコトブキヤのフィギュアが追加された。開催期間は10月20日23時59分まで。 今回のセールでは、「ARTFX J 呪術廻戦 狗巻 棘」、「SNK美少女 SNKヒロインズ Tag Team Frenzy テリー・ボガード」、