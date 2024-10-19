【プライム会員限定セール「プライム感謝祭」】 開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分 Surface Pro（FKH-00014） Amazonにて開催されている「プライム感謝祭」の対象商品に、ノートPC「Surface Pro」が追加された。開催期間は10月20日23時59分まで。 「Surface Pro」は、マイクロソフトが販売する2-in-1のタブレットPC。タブレットもしくはノー