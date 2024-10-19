【Amazonプライム感謝祭】 開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分 Amazonにて開催されているプライム会員限定セール「プライム感謝祭」の対象商品に、プラモデル向きの工具各種が追加された。開催期間は10月20日23時59分まで。 対象商品には、面相筆などや塗料皿が同梱された塗装セットや、筋彫り用のタガネ、ピンセットやヤスリなどプラモデル向きの工具各種が