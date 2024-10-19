王毅氏、米ユーラシア・グループのブレマー社長と会見18日、ブレマー氏（左）と言葉を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者/劉彬）【新華社北京10月18日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は18日、米ユーラシア・グループのイアン・ブレマー社長と北京で会見した。王毅氏、米ユーラシア・グループのブレマー社長と会見18日、ブレマー氏と会見する王毅氏。（北京＝新華社記者/劉彬）