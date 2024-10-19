ABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（後11・17）が18日に放送され、番組内で17日に2001年から2代目局長を務めていた俳優の西田敏行さん（享年76）を追悼した。番組の最後に「『探偵！ナイトスクープ』局長を務めていただいた西田敏行さんが逝去されました。心から哀悼の意を捧げます」のテロップで追悼。また局長時代の西田さんが「複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、さまざまな謎や疑問を徹底的に究明する『探偵！