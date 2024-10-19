１４０５年：昌徳宮が完工１９４８年：李承晩（イ・スンマン）大統領が米軍のマッカーサー司令官の招きで訪日１９４９年：政府、南朝鮮労働党など１３３の政党・社会団体の登録を取り消し１９５０年：朝鮮戦争で韓国軍と国連軍が平壌市内に進撃１９６２年：セネガルと国交樹立２０００年：金大中（キム・デジュン）大統領とシラク仏大統領が青瓦台（大統領府）で首脳会談、フランス艦隊が江華島を侵略した丙寅洋擾（１８６６年）の