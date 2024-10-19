サッカー日本代表の森保一監督（56）が18日、今季限りで退任する川崎Fの鬼木達監督（50）へ敬意を表した。日産スタジアムで行われたJ1の横浜F・マリノス―新潟戦を視察し、試合後の取材対応で言及。コーチから昇格して就任1年目の17年にJ1初優勝し、18年に連覇を達成するなど、主要7冠に輝いた鬼木監督について「素晴らしい功績を残された人。7冠ですよね？それはなかなかできないこと。様々なプレッシャーがある中、大きなタ