音楽レーベル/マネジメントの「murffin discs」が主催するイベント『murffin park』。2025年初となる今回の『murffin park 2025 ~バイリンジボーイ pre. 『LOVE ME DO!! TOUR』~』は、1月9日(木)に福岡県/LIVE HOUSE OP's、1月10日(金)に香川県/高松TOONICEにて2日間連続で開催される。 murffin park 2025 ~バイリンジボーイ pre. 『LOVE ME DO!! TOUR』~1月10日(金)