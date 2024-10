10月11日にリリースされたZEROBASEONEの日本オリジナル新曲「Only One Story」の30秒SPOT映像が公開された。ZEROBASEONE初となるアニメタイアップ楽曲「Only One Story」はテレビアニメ「ポケットモンスター」のオープニングテーマで、スポット映像ではポケモンたちとコラボし、キャッチーな振り付けをポケモンと一緒に踊るポップな映像だ。ZEROBASEONEは、9月20日より自身初の海外ツアー<2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMEL