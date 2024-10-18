原田雅彦氏全日本スキー連盟（SAJ）の役員改選で、1998年長野冬季五輪のジャンプ団体で金メダルを獲得した原田雅彦氏（56）の新会長就任が決定的となっていることが18日、関係者への取材で分かった。19日の評議員会で選出した新理事の互選によって決める。現在は副会長の原田氏が選ばれれば、五輪金メダリストとして初のSAJ会長になる。勝木紀昭会長（71）は退任する。北海道出身の原田氏は92年アルベールビル五輪から5大会連