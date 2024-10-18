東京、パリ五輪２連覇中の柔道 阿部一二三が自身のYouTubeチャンネルにて、『【阿部一二三】100の質問』を公開し、視聴者からの質問に答える形で、普段なかなか知ることができないプライベートについて語った。 動画内では、初告白という苦手なものもとの明かし、ファンを喜ばせた。 阿部は柔道家としての一面だけでなく、自身のプライベートに関しても言及し、YouTube立ち上げの際に語った、「阿部一二三をより