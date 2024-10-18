トラブルの相談が相次ぐ「美容医療」について、厚生労働省はトラブルにあった患者の2割がカウンセラーなどから治療を受けたとの調査結果を公表しました。シミ取りや脱毛、脂肪吸引などを行う「美容医療」は自由診療で自己負担であることから、契約に関するトラブルや健康被害の報告が相次いでいます。これを受けて厚労省は18日、患者や医療機関を対象としたアンケート調査の結果を公表しました。その結果、トラブル経験の