◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク3―2日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの今宮健太が、ファンの得票数で決まる「パーソル賞」に選ばれた。今宮は3試合「6番遊撃」で出場。初戦は本塁打を含む3安打を記録すると、第2戦はマルチ安打。第3戦は二つの犠打を決めて、チームの日本シリーズ進出に貢献した。「近ちゃん（近藤）がある程度塁に出ますし、今日に関