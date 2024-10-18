セ・リーグのＣＳファイナルステージ第３戦ＤｅＮＡ戦（１８日、東京ドーム）に「４番・三塁」で先発出場した巨人・岡本和真内野手（２８）が、２回にＣＳ１号となる先制ソロ。存在感を見せつけたが、その後は打線がつながらず、チームは１―２で無念の３連敗を喫した。ようやく「不動の４番」がバットで魅せた。０―０で迎えた２回、相手先発・吉野の２球目、高め直球をとらえ左翼スタンドに先制ソロを叩きつけた。だが強烈