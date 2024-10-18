大谷翔平（c）SANKEI ＜2024年10月17日（日本時間18日）ニューヨーク・メッツ対ロサンゼルス・ドジャース＠シティ・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースが敵地でメッツに連勝して対戦成績を3勝1敗とし、ワールドシリーズ出場に王手をかけた。 大谷翔平（30）はこの日も「1番・DH」で先発出場