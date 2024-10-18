三重県桑名市の「なばなの里」で10月18日夜、毎年恒例のイルミネーションが19日から始まるのを前に、公開されました。2024年のイルミネーションのテーマは「名峰富士」です。LEDライトで表現された高さ35メートルの富士山に、葛飾北斎の浮世絵をモチーフにしたイルミネーションなど、彩り豊かな13の情景が映し出されます。その1つ「富嶽三十六景 山下白雨(ふがくさんじゅうろっけい さ