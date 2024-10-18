【モデルプレス＝2024/10/18】俳優の柳楽優弥が主演を務めるTBS系ドラマ「ライオンの隠れ家」（毎週金曜よる10時〜）の第2話が、18日に放送された。ラストシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ライオンの隠れ家」子役からの可愛すぎる差し入れ◆柳楽優弥主演「ライオンの隠れ家」本作は、市役所で働く平凡で真面目な優しい青年・小森洸人（柳楽）と自閉スペクトラム症の美路人（坂東）の兄弟が、突然現れた