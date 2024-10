Da-iCE×THE RAMPAGE Da-iCEが18日、20時よりオンエアされた、テレビ朝日系「ミュージックステーション」2時間スペシャルに出演した。10月2日にリリースしたAlbum『MUSi-aM』のリード曲「TAKE IT BACK」を披露した。ダンスコラボ企画では、1991年にZOOがリリース、2003年にEXILEがカバーした大ヒット曲「Choo Choo TRAIN」をTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEとコラボパフォーマンス。【動画】Da-iCE「TAKE IT BACK」Mu