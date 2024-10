堂珍嘉邦 堂珍嘉邦(CHEMISTRY)が、3年ぶりのニューシングル「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」音源の初オンエアが決定した。2024年10月21日FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」9時台にて、「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」ラジオ初解禁。「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」は、在阪のインストルゥメンタルアーティスト“speedometer.”が手がけた楽曲。また、10月25日より各サブスクリプションサービスで「BETWEEN SLEEP AND