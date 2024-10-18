サッカー日本代表の森保一監督（５６）は１８日、Ｊ１横浜Ｍ―新潟戦（日産ス）を視察後に取材に応じ、１勝１分けで終えた１０月の２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選について「サウジアラビア、オーストラリアと強豪と戦った中で勝ち点４は悪くなかった」と振り返った。過去３戦全敗と鬼門だった敵地・サウジ戦（１０日）はＭＦ鎌田大地、ＦＷ小川航基が得点。５万６２８３人が詰めかけた完全アウェーの環境を２―０で勝ちきった