「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク３−２日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・近藤に１カ月のブランクなど関係なかった。ＣＳファイナルは全３試合に５番打者で出場して３戦とも安打を記録。第２戦では決勝２ラン。そして第３戦も初回の適時二塁打など４打数４安打１打点と活躍し、計１１打数６安打１本塁打の大暴れだった。９月１６日のオリックス戦で二盗を仕掛けた際に右足首を捻挫。