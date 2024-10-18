元欅坂46で女優の平手友梨奈が自身のYouTubeチャンネルを更新。16日にリリースした楽曲「bleeding love」に関するインタビュー動画を公開した。楽曲を受け取ったときの最初の印象を聞かれ、平手は「やりたくなかったです笑」と当時の心境を告白。ただ、この楽曲が選ばれた事に対しては「社長を信頼しているレーベルの方を含め一致した」とも答えた。ほかにも、Xに投稿された拘束写真の経緯や、これからの活動における理想の