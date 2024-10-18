高田秋とプロゴルファー高島早百合選手 高田秋とプロゴルファー高島早百合選手が18日、都内でトークショーに臨んだ。【動画】ワンピースの新ウェアでトークに臨む高田秋と高島早百合。パターにも挑戦ゴルフアパレルブランド「FIDRA」を展開するフラッグが「FIDRA FRIDAY FES. 2024」を開催。そのキャンペーンのアンバサダーを務める高田秋が、プロゴルファー・高島早百合選手と共に、FIDRAの最新ウェアを着用してゴ