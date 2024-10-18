7人組グループTravis Japanが、初のワールドツアー『Travis Japan World Tour 2024 Road to A』を完走。リーダー宮近海斗さん（27）が感謝の言葉を述べました。9月から世界6都市を巡るワールドツアーを開催していたTravis Japan。台北から始まった初のワールドツアーでは、グループがデビュー前に修行を積んだ思い出の地、アメリカ・ロサンゼルスでも公演を行い、10月16日のニューヨーク公演で幕を閉じました。ツアーファイナルと