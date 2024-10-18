【J1第34節】(日産ス)横浜FM 0-0(前半0-0)新潟<警告>[横]山根陸(64分)[新]長谷川元希(59分)、奥村仁(83分)観衆:18,781人主審:谷本涼└ルヴァン杯では明暗も…ともにリーグ4連敗中の横浜FMvs新潟は0-0ドロー