【J1第34節】(U等々力)川崎F 1-1(前半0-1)G大阪<得点者>[川]小林悠(81分)[G]ウェルトン(7分)<警告>[川]瀬川祐輔(48分)、マルシーニョ(53分)[G]中谷進之介(58分)観衆:19,982人主審:山下良美├鬼木監督退任決定の川崎Fは小林悠が意地の同点ゴール、G大阪と痛み分けドロー├今季退任の川崎F鬼木監督、選手たちに伝えた11勝11分11敗への危機感「中位に慣れてはいけない」├追加点取れず追いつかれたG大阪、ポヤトス監督「