【J1第34節】(ノエスタ)神戸 0-2(前半0-1)FC東京<得点者>[F]遠藤渓太(24分)、安斎颯馬(54分)<警告>[神]井手口陽介(5分)[F]ディエゴ・オリヴェイラ(7分)、安斎颯馬(17分)観衆:15,153人主審:中村太└神戸の連勝が6でストップ!優勝争いの中で痛すぎる黒星…FC東京は緊急出場GK波多野が好セーブ連発