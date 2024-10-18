[10.18 J1第34節 神戸0-2FC東京 ノエスタ]FC東京が敵地でヴィッセル神戸に2-0で勝利した。FC東京は2戦ぶりの白星で5戦負けなし。優勝争いをする神戸の連勝は6で止まった。前半からFC東京が先制点を奪って試合を優位に運んだ。24分、左サイドでボールをキープしたMF東慶悟が浮き球をエリア内に出すと、MF荒木遼太郎が胸で落とす。これをMF遠藤渓太が左足でゴール右隅に流し込むように蹴り込んで、ゴールネットを揺らした。後