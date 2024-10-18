[10.18 J1第34節 川崎F 1-1 G大阪 U等々力]J1リーグは18日に第34節を行った。川崎フロンターレとガンバ大阪の対戦は、1-1のドロー。G大阪が前半7分にMFウェルトンが先制点を挙げるも、川崎Fは後半36分に途中出場・FW小林悠が同点ゴールを決めた。川崎Fはルヴァンカップ決勝に勝ち進むことはできず、今季タイトル獲得の可能性は消滅した。鬼木達監督の今季限りの退任も発表されたなか、リーグ戦3連勝を目指す。DF高井幸大が負傷