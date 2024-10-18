Mrs. GREEN APPLEが今週末、ライブ映像作品『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』と『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を一度限りのYouTubeプレミア公開することが発表となった。◆Mrs. GREEN APPLE 画像 / 動画両タイトルは2024年1月12日にライブBlu-ray / DVDとして同時リリースされたもの。『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』は10月19日(土)12:00から、『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』は10月20日(日)12:00から、アー