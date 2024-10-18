【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ドラムでSurvive Said The ProphetのShow、ベースでknosisのKosukeも出演！ ReoNaが、新曲「GG」のMVを公開した。 「GG」は、アニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル･オンラインII』のオープニングテーマで、アニメの世界観と寄り添いながら、グランジをテーマに制作。coldrainのギタリスト、Sugiがアレンジを手掛け（共作