【ニューヨーク時事】週末１８日午前のニューヨーク外国為替市場では、朝方発表された米住宅関連指標の内容の一部が予想を大幅に下回ったことを受けて、円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４９円台後半に上昇した。午前９時現在は１４９円８０〜９０銭と、前日午後５時比３９銭の円高・ドル安。