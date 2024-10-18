アニメソングを中心に活躍するシンガー・nonoc（ノノック）が、新曲「ドアの向こう」を10月18日にリリースした。2024年9月末に行われたイベントで初披露された本楽曲は、nonocが所属するプライベートレーベルNEW WORLD LINEへの移籍後初めてのリリースとなるオリジナル楽曲で、「ドアの向こう」の曲名の通り、新しい世界への扉を開く高揚感が綴られた作品だ。歌詞はnonoc本人によるもので、これまで活動してきた北海道を離れ、東京