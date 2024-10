ウインターアクティビティを愛する人々のために、今年もNANGA(ナンガ)の極暖ダウンジャケットのジャパンリミテッドモデル2型がラインナップしました。滋賀県の名峰から名を借りた「IBUKI(イブキ)」と「MIKAMI(ミカミ)」シリーズの新作「AURORA TEX DOWN JACKET IBUKI(MEN)」(6万1600円)、「AURORA TEX LIGHT DOWN JACKET MIKAMI(MEN)」(9万3500円)、「AURORA TEX LIGHT STAND COLLAR DOWN JACKET MIKAMI(MEN)」(9万